房市呈量溫價穩 華固：走精品路線邊建邊售

（中央社記者韋樞台北28日電）華固建設董事長鍾榮昌觀察，今年全國房市單價預估略微回升，但個案差異化表現，成交量回溫，呈現量溫價穩走勢，華固也調整經營策略，強調精品建案路線，且邊建邊售以快速回收。

華固建設今天舉行108年股東常會，會中順利通過各項議案，每股配現金股利新台幣5元；鍾榮昌透露，由於日後採快速回收和精品建案路線，營收和獲利增加後，以後每股配股利不止5元。

鍾榮昌會後告訴媒體，他觀察國內房市全年可望呈量溫價穩走勢，例如華固較熟悉的雙北市房市，由於土地罕有，因此推案與供給少，但需求維持一定的量，因此價格會比先前房市低迷時會略回升3%到5%，且根據代銷公會的統計，去年雙北市的新推案和新成屋銷售率，台北市約42%，新北市約38%，今年已上看到45%。

鍾榮昌表示，台北市以總坪數37坪到38坪3房的住宅最好賣，因為坪數居中，價格不會過高，且因為政府規定雨遮不計價，和地政登記規則的改變，使得得房率比早先房屋登記的面積上升6%到7%，室內空間變大，相對更保值。

他說，華固2018年沒有預售案完工交屋，所有營收均來自成屋銷售，營收不如2017年；但2019年會有北市敦化南路豪宅華固名鑄、八德路華固樂慕、新北土城華固新代田等三大案完工交屋，因此今年營收會好得多。

由於近年商辦大樓需求增，華固開減少住宅供給，轉興建商辦樓。鍾榮昌透露，明年交屋的大直「華固亞太置地」商辦大樓幾乎全數售予國票金控做為企業總部，僅有少數樓層還在洽談中，總銷70餘億元將成為明年營收進帳主要來源。

他強調，華固今後的營運方針將調整強調精品建案路線，在好地段蓋出好品質的房子，獲利較好；且採取邊建邊售的銷售方式，可以快速回收，因此華固在雙北以外區域住宅建案暫不開工，靜待市場價格回溫；但廠辦部分，北市內湖區潭美的辦公樓和士林承德路辦公樓預計7月和9月拿到建築執照後立刻動工興建，預計貢獻2021年到2022年營收。（編輯：郭萍英）1080528