三商壽首季轉虧為盈 未實現損失仍達50億

（中央社記者邱柏勝台北28日電）三商壽今天召開法說，公布首季稅後淨利新台幣0.2億元，較去年同期虧損9億元大幅改善，但首季底每股淨值為14元，仍較去年同期的18.46元下滑24.2%；且至3月底仍有53.5億元的金融資產未實現損失。

三商美邦人壽今天召開首季法說，公布首季稅後淨利0.2億元，每股稅後盈餘0.01元，較去年同期虧損9億元大幅改善。而受去年下半年全球資本市場大幅波動影響，三商壽去年底金融資產未實現損失高達124.55億元，今年全球股市表現好轉，許多壽險公司未實現損益皆已轉為正數，但三商壽至3月底仍有53.5億元的未實現損失。

三商美邦人壽財務長陳宏昇表示，三商壽持有國內外股債，其中債券是有賺錢，但股票投資帳面仍是虧損，「這部分會繼續努力」，但4月股市表現也不錯，未實現損失應該可以再縮小。至於淨值雖較去年同期下滑，但隨著股市回穩，3月底淨值比已回到3%。

此外，由於今年以來新台幣兌美元貶值，陳宏昇表示，資產未避險部分有賺到錢，避險比率目前約為7成，主要都是傳統換匯避險（CS）加上無本金交割遠期外匯（NDF），其中NDF因新台幣貶值，現在很便宜，甚至可以賺到錢，但CS避險成本還是有2%以上。整體而言，首季避險成本較去年同期下滑54個基本點（bps）。

三商壽今天也公布去年底的隱含價值（EV）1203億元，較前年減少85.6億元，主因去年第4季資本市場波動，以及新台幣保單避險成本上升，導致淨值下降，每股EV則為50.7元。至於3月底的外匯價格變動準備金為23億元，隨著新台幣走貶，準備金提列金額可望再增加。（編輯：黃國倫）1080528