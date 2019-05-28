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街口支付瘋狂行銷燒錢太快 今年兩度增資共4億元

最新更新：2019/05/28 19:03

（中央社記者邱柏勝台北28日電）電子支付業競爭激烈，但目前還找不出獲利模式，至今仍無一家賺錢；且因燒錢太快，增資需求大增。據金管會統計，今年已有3家電支電票業者申請增資，總金額高達新台幣8億元。

其中，街口支付今年兩度申請增資，金額就高達4億元，顯見在強敵環伺下，街口支付力守電支領域領導品牌的決心濃厚。

金管會銀行局表示，依規定，電支業者雖沒有資本適足率的要求，但累計虧損金額不得超過實收資本額的1/2，電票業者虧損則不得超過資本額1/3，若虧損逾門檻就會強制增資，但目前業者都會在虧損達門檻前就會決定增資。

官員分析，主因電子支付領域競爭激烈，各業者為擴展市佔率，衝刺會員數量以求規模經濟，或是為了獲取大量消費者數據，以作為未來發展可獲利的業務，目前都耗費大量行銷預算吸引民眾使用電子支付，燒錢速度驚人。金管會主委顧立雄日前就表示，電子支付業者目前「仍沒有一家賺錢」。

根據金管會統計，今年以來已核准3家電支電票業者增資案，其中街口支付今年就申請兩次增資，共增資4億元；橘子支則繼去年增資1億元後，今年再申請增資2億元。另外，有意進軍電子支付領域的電票業者愛金卡（icash），今年也申請增資2億元，合計3家電支電票業者增資金額達8億元，較去年1億元多出7倍。

金管會表示，電支業者增資後，目前市面上5大電支業者資本額分別為歐付寶的10億元、橘子支8億元、簡單行動10.8億元、國際連5.01億元，以及街口支付的9.1億元。（編輯：趙蔚蘭）1080528

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