高基期與美元強勢 外幣投資型保單首季年減4成

（中央社記者邱柏勝台北28日電）據金管會統計，今年首季外幣保單新契約保費收入（FYP）新台幣1534.74億元，年減近2成。其中投資型保單銷售延續今年以來頹勢，首季FYP年減39%，主因去年基期高，加上今年美元強勢所致。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售情形，累計前3月新契約保費收入折合新台幣1534.74億元，年減19%，其中外幣投資型保單折合新台幣476.11億元，較去年同期大減39%，至於傳統型保單折合新台幣1058.63億元，年減5%，衰幅收斂許多。

對於外幣保單銷售退燒情形，保險局官員表示，主因仍是因去年首季台灣人壽有一張目標到期債券保單熱賣，加上去年首季資本市場各項指標都是多頭，拉高基期所致。而去年第4季市場波動轉趨劇烈，導致消費者觀望，因此今年以來投資型保單銷售情形有點拉不起來。

另外，去年初新台幣兌美元相對強勢，曾一度升至29元，美元是到去年4月才開始轉強，美元低檔也有助美元保單銷售。但今年新台幣持續走弱，近期更貶破31元關卡，在美元高點時進場買美元保單，恐有匯率風險，且成本也偏高，因此削弱民眾購買美元保單的意願，也導致外幣保單銷售不如去年。

根據金管會統計，首季美元投資型保單FYP衰退高達53%，傳統型保單也年減12%，是外幣保單中衰退最嚴重的幣別。澳幣投資型保單FYP年減29%，人民幣投資型保單則受惠人民幣貶值，FYP反而較去年同期增加4%。

至於外幣投資型保單FYP前三名公司依序為法國巴黎人壽、保誠人壽與富邦人壽；傳統型保單FYP前三名公司依序為國泰人壽、新光人壽與富邦人壽。（編輯：林沂鋒）1080528