招商大會6/14登場 北高兩市續爭今年招商王

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）今年促參招商大會將於6月14日登場，財政部統計今年下半年至明年上半年，共有48件促參案登場，投資規模新台幣1093.96億元；台北高雄兩市推案金額各居冠亞軍，續拚成為今年招商王。

台北市去年以促參案件簽約金額591億元奪下全國縣市「招商王」，高雄市則以487億元居次。財政部統計，此次招商大會，縣市政府一樣以台北、高雄推案規模最大，台北市預計推出5案，投資金額351.51億元，高雄市緊追在後，預計推出4案，規模321.12億元，合計推案金額就占整體的61.5%。

今年前十大促參案源中，台北市、高雄市就各占3案。最大一案為台北市政府推出的「北投士林科技園區設定地上權案」，預計吸引民間投資金額達290億元，規模居次的為高雄市政府推出的「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」，規模265億元。

另外，台北市推出的「北投影視音產業園區BOT+ROT案」及「捷運板南線新埔站（捷三）毗鄰土地開發案」，分別以投資金額31億元及28億元，列為規模第8大及第9大案件。

高雄市推出的「高雄市前鎮區輕軌捷運C6站週邊土地設定地上權案」及「成功路漢神百貨對面商業區開發案」，則以規模36億、20億元，列為規模第5大及第10案。

財政部促參司統計，今年招商大會共推出48件、規模1093.96億元案源，比起去年的81件、2021億元幾乎減半。促參司副司長李嘉珍說明，一方面是許多大案都在去年推出，使整體規模減少，另一方面，去年底碰到九合一選舉，有新首長上任，廠商可能會稍微暫停觀望施政方向。

李嘉珍說，加上前年促參法大修，要求促參案件前期規劃作業必須更為嚴謹，例如進行可行性評估，召開公聽會等，使準備時程拉長，也有部分機關因此改用採購法招標；多重因素下，才導致今年招商規模縮減；不過，明年招商情形，相對就值得期待。（編輯：黃國倫）1080528