菲國開放設一人公司 台商：赴菲投資更便利

駐菲代表處經濟組29日在菲律賓台商總會舉辦台商投資座談會，由經濟組台灣投資窗口王明仁（站立者）介紹菲國新稅法及近期頒布的一人公司法相關規定。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年5月29日

（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）菲律賓6日起開放設立一人公司，外國投資人不再受限菲律賓股東須占股60%的規定。旅菲台商指出，對於想赴菲投資的台灣人來說，新法大幅增加投資便利度。

一人公司（OPC）也稱為獨資公司，除了菲律賓憲法和法律禁止外籍人士投資的產業外，目前外國自由人已可成立一人公司。

駐菲代表處經濟組今天在菲律賓台商總會舉辦台商投資座談會，由經濟組台灣投資窗口王明仁介紹菲國新稅法及近期頒布的一人公司法相關規定，吸引近百名台商與會。

經濟組組長王耀輝表示，菲律賓租稅改革法案已獲國會二讀通過，預計將於不久後通過；至於開放設立一人公司，將打破以往菲律賓股東在外商投資公司至少須占股60%的限制，因此希望藉由座談會，向台商說明這兩項菲國投資環境變革。

他指出，代表處4月拜訪菲律賓證券交易委員會（SEC）主席艾米利歐．艾奎諾（Emilio Benito Aquino），請教設立一人公司相關事宜，艾奎諾當場指定機要秘書作為聯絡窗口，台商未來在申請登記公司或變更上有任何問題，都可透過聯絡窗口得到協助。

菲律賓松玥建設銷售部經理蔡旻融表示，雖然一人公司法有負面表列，禁止部分產業成立一人公司，投資者也必須先取得合法簽證，不能持觀光簽證設一人公司，但對外國個人投資者而言，由於投資門檻降低，是非常好的投資時機點，「台商意願一定會增高」。

至於菲國「加速暨包容性稅務改革」 （TRAIN）新稅制，Color Tree業務經理江任中說，受中美貿易戰影響，有些移到中國大陸的電子廠正考慮重返菲律賓蘇比克灣，但根據目前國會審議中的新稅制，菲國可能縮減蘇比克灣自由港區優惠。

他表示，由於電子業毛利率較低，一點點稅率的改變對他們影響就很大，也許會影響台商重返蘇比克灣投資意願。（編輯：王永志）1080529