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海外回台金融投資 顧立雄：正面表列一條鞭控管

最新更新：2019/05/30 12:12

（中央社記者邱柏勝台北30日電）針對海外資金回台進行金融投資，金管會主委顧立雄今天表示，將採正面表列，明定哪些項目可以投資。子法規目前還未定出，但會要求資金必須放在專戶採「一條鞭」式控管。

立法院財政委員會今天審查海外資金匯回專法，顧立雄會前接受媒體訪問時指出，針對海外資金匯回的控管，做法是當資金匯回時需由受理銀行做好洗錢防制查核工作，將結果回報給稽徵機關，稽徵機關完成稽徵目的後，資金就會入受理銀行的指定專戶。

另外，當台商想將資金放入信託專戶，或是委由投信業者進行全委託操作投資，必須指定保管銀行，而這保管銀行必須是當時資金匯回的指定受理銀行，意即「一條鞭」式控管。

對專法通過後台商回台投資股市的意願高，還是多會選擇直接投資？顧立雄認為，他無法代替台商回答，但直接投資可享有再退一半稅的優惠，且針對直接投資項目，現在也放寬很多，是採「負面表列」，除了不能投資不動產，以及對投資創投、私募股權基金有限制外，台商想投資本業其實沒有限制。

顧立雄進一步指出，剩餘25%的金融投資，是採「正面表列」，金管會將研擬子法規，明定哪些項目可以投資，但要訂到什麼程度，這部分還要再研議。

至於不動產投資信託（REITs）是否可以投資一事，顧立雄則說，REITs也屬金融投資，但要考量是否會有炒房疑慮，因此這部分還在研議中。（編輯：林淑媛）1080530

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