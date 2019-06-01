美中貿易戰延燒 半導體廠提升戰力搶市占

（中央社記者張建中新竹1日電）美中貿易戰升溫，半導體廠對下半年產業景氣多持觀望態度，儘管營運恐無法避免受影響，不過，廠商仍力求提升競爭力，期能在這波產業版圖洗牌之際，擴大市占。

美中貿易戰延燒，雙方非但未如各界預期達成協議，緊張情勢反而急遽升高，美國不僅自5月10日起對2000億美元中國商品加徵關稅由10%提高到25%，並公布對中國其他的3000億美元商品加徵關稅清單。

美國還將中國電信大廠華為列入貿易黑名單，雖然禁令延後至8月中執行，只是高通(Qualcomm)與美光(Micron)等多家廠商相繼表態，依禁令規定，停止供應華為。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室5月13日表示，自2019年6月1日0時起，對已加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍維持加徵5%關稅。

貿易戰情勢驟變，為下半年景氣添增不少變數，貿易戰與華為事件成為各界關注焦點，不少股民趁著股東會表達關切，也有許多企業主動在營業報告書中提及貿易戰，向股東說明可能受到的影響與因應之道。

矽智財(IP)廠晶心科在營業報告書中指出，貿易戰將持續為全球經濟發展帶來不確定因素，公司須檢視競爭環境，降低單一市場集中風險，布局全球，以便趨利避害。

靜電防護晶片廠晶焱總經理姜信欽在法人說明會中說，今年不可控制的問題比較多，大環境情勢並不明朗，且傾向負面。晶焱中國大陸客戶營收比重逾3成，營運恐受影響，只是影響程度有待進一步觀察。

姜信欽表示，晶焱在量產的產品方面將會加強力道，增強客戶群，及擴散應用範圍，庫存則將改採動態調整，降低影響，並將增強新產品開發力道因應。

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科總經理李培瑛於股東會後受訪說，華為第1季營收比重僅3%，華為事件對營運影響有限，未來將持續加強市場風險管理，包括客戶群分散、區域市場分散與產品多元組合。

李培瑛看好第2季及第3季DRAM需求可望逐季好轉，只是他坦言，需求增加幅度難以預測，第3季DRAM價格能否順利止跌，有待進一步觀察。

南亞科董事長吳嘉昭說，DRAM市場長期仍將穩健發展，內部將持續開發10奈米製程技術，提升競爭力、降低成本，並將轉移部分產能生產伺服器記憶體，同時強化內部績效。

記憶體控制晶片廠群聯董事長潘健成認為，群聯可能因貿易戰受傷，但群聯體質好，只會傷到皮毛，對於體質不好的企業，則可能傷到筋骨，貿易戰可能引發產業版圖洗牌，卻也提供群聯進一步壯大的機會。

面對前所未見的貿易戰變局，廠商沒有悲觀的理由，分散客群與市場，並持續加強產品技術研發，提升競爭力，才能增進營運穩定性，甚至為未來開創成長新契機。（編輯：楊玫寧）1080601