台積電拉尾盤 台股突破10500點關卡

（中央社記者張建中台北3日電）晶圓代工廠台積電股價開低走高，終場收在新台幣238元，漲1.06%，帶動台股加權指數同步開低走高，收漲1.58點，突破10500點關卡。

加權指數今天收在10500.07點，漲1.58點，漲幅0.02%，成交值956.16億元。

外傳美國商務部派員來台灣調查台積電出貨華為是否牴觸美國法規，台積電今天否認，表示商務部並沒有派員來調查出貨華為，台積電也未接獲任何要求。

台積電在市場疑慮減緩下，股價開低走高，終場收在238元，漲2.5元，漲幅1.06%，帶動整體電子類股指數收漲0.24%，為大盤得以收紅的一大助力。

美國預計10日起對墨西哥進口商品加徵關稅5%，緯穎因伺服器多於墨西哥組裝，盤中股價一度達300.5元，大跌8.1%，不過，隨著買盤湧入，跌幅明顯縮小，終場收在323元，跌4元，跌幅1.22%。

傳統產業股漲跌互見，中國大陸多地水泥廠進行減產，市場預期，水泥後續價格看漲，激勵台泥股價漲1.17%，亞泥股價也漲0.89%，帶動整體水泥類股指數漲0.96%，表現相對強勁。

中釉在稀土題材持續發酵下，股價表現強勁，終場收在漲停13.45元，帶動玻璃類股指數有不錯表現，漲0.72%。塑膠、紡織與汽車等類股則同步下挫，其中，紡織類股表現相對疲弱，類股指數跌1.24%。

分析師王兆立表示，在經過回測年線10414.72點支撐後，台股短期將呈區間震盪整理格局，不過，美中貿易戰後續發展仍將牽動國際股市走向，須密切留意。（編輯：楊玫寧）1080603