調查：川普貿易戰惹禍 美國經濟衰退機率激增

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據一項商業經濟調查，由於貿易保護主義升高，持續對經濟造成最大威脅，明年以前美國經濟衰退的機率急劇攀升。

美國全國企業經濟協會（NABE）季度調查指出，幾乎所有受訪者都預測2019年經濟成長將放緩，但對經濟前景風險較不悲觀。

然而，這項針對53位來自美國主要企業與大學院校經濟預測專家的調查，是在今年5月上半月進行的，當時正值美中貿易關係急轉惡化之際，但還在川普尚未決定對墨西哥產品加徵關稅之前。

負責這項調查的牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師達科（Gregory Daco）在報告中說：「在金融市場緊張和全球經濟成長走緩之後，多數受訪者認為，逐漸升高的貿易保護主義是經濟成長下行的主要風險。」

他說，近期內衰退風險被認為較低，但在2020年風險將急速升高。

受訪成員估計，2020年底前美國衰退機率是60%，是3個月前同項調查預測數字35%的近2倍。

近9成受訪者表示，他們近幾個月來下修經濟成長預測，理由是美國與所有主要貿易夥伴都掀起戰爭的貿易政策。儘管如此，受訪者總體上有共識，對今年和明年的經濟預估都比上次調查來得高一點。

受訪者目前預測美國今年經濟成長，將從2018年底的2.9%降至2.6%，明年以前則降至2.1%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1080603