台商回流 學者：會很快帶動國內投資

（中央社記者廖禹揚、劉麗榮台北3日電）美中貿易紛爭延燒，台商紛紛轉移基地回流，學者認為，回台投資廠商可能購買現成工廠，帶動國內投資速度將非常快，很快就能看到好消息出現。

美中貿易紛爭越演越烈，隨著雙方不斷加碼，鴻海集團董事長郭台銘憂心貿易戰將演變為比金融海嘯更大的風暴，並呼籲政府以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在美中爭端中被犧牲。

對此，經濟部次長林全能表示，美中貿易爭端目前可分為兩個面向，一是關稅戰、另一則是針對華為的科技戰，在關稅戰部分，過去在大陸投資生產的業者可能受到影響較大，政府已在協助廠商回台或尋求轉移生產基地至其他國家，同時積極協助業者提升相關產品技術層次，以迎戰未來的變數。

在華為相關企業遭封殺的部分，因美國相關規定解釋涉及業者本身實際生產狀況，經濟部密切關注美方資訊，並隨時提供給業者進行自我檢視，以適當處理及因應。

林全能表示，美中貿易戰若越演越烈，勢必對各國都會造成影響，不僅僅是中小企業或是大企業，當然還是希望美中雙方能更冷靜思考雙贏策略。

林全能認為，現階段的確不宜太過樂觀，但也不應太過悲觀，「例如覺得都會受惠轉單效應，或一定會受到很嚴重影響。」而是應該密切關注美中雙方提出的方案，並與國內企業更密集討論因應、分享資訊。

至於台商回流何時反映在經濟表現。中研院經濟研究所長簡錦漢認為，很快能看到國內投資出現好消息，回來投資廠商可能會直接買現成工廠，把機器放進去，這對拉動國內投資速度將非常快。

中經院院長陳思寬也說，台商回流，短期效果就是產能轉移效應逐漸浮現，雖不確定資金回來多少，即便非完全自有資金，也會在國內尋求金融服務的貸款，這對去化台灣長久以來的超額儲蓄資金有幫助。長期產業轉型需要花時間，只要開始做就要繼續下去，一定會產生影響，這部分可以樂觀期待。

中經院經濟展望中心助研究員陳馨蕙認為，轉訂單跟轉產線是不一樣的事情，美國制裁華為、切斷影像監控的零件供應，讓很多業者認為要把訂單產能移轉回來，廠商可能收到大量轉單，但在大量低價生產模式下，也會思考這是長久客戶，還是未來可能轉走；若吃下大量訂單，也會排擠原有客戶，而產線移轉則要考量相關供應鏈配套。（編輯：郭萍英）1080603