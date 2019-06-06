台電砸375億元 向GE採購大潭2部燃氣機組

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）「選擇美國」投資高峰會10日登場，台電董事長楊偉甫將隨團赴美並與通用電氣（GE）完成採購簽約，此次合約是為了購入大潭電廠8及9號燃氣機組，金額達新台幣375億元。

「選擇美國」投資高峰會將在10日至12日將在美國華府舉行，行政院政務委員鄧振中將率領百人代表團參加「選擇美國」投資高峰會，台電董事長楊偉甫也將參與，並代表台電與美國通用電氣洽簽天然氣發電機採購案。

台電主管向中央社記者表示，已經在今年2月完成公開招標程序，本次赴美是為了與美國通用電氣簽約，台電將花費375億元，購入2部燃氣複循環機組，單一機組裝置容量為110萬瓩，將作為大潭電廠8及9號燃氣機組。

台電已在去年7月開始施工，預計大潭電廠8及9號燃氣複循環機組將分別在2022年、2023年商轉上線，裝置容量共220萬瓩。

依台電長期電源開發的規劃，規劃新增火力機組裝置容量約1357.9萬瓩，其中，包含新增燃氣機組包括通霄新1號機、2號機、3號機，大潭7號、8、9號機等。

行政院先前評估第三天然氣接收站順利興建，將可供應台電大潭電廠新增燃氣複循環機組用氣需求，以及北部用氣需求，因此，經濟部宣布停建深澳燃煤電廠。（編輯：黃國倫）1080606