台達電：黑天鵝多 分散生產基地效益將顯現

（中央社記者張良知台北10日電）台達電股東常會今天通過107年度盈餘每股配發5元現金股利。董事長海英俊表示，第2季營收表現將優於第1季，現在黑天鵝、灰犀牛很多，分散生產基地及提高製造出貨彈性的效益可望陸續顯現。

台達電股東會今天承認107年度各項決算表冊，全年合併營收新台幣2370億元創下歷史新高，年增率6%，毛利率26.8%；營業淨利182億元，年減8%，營業淨利率7.7%；稅後淨利181.93億元，年減1%，每股純益7元。股東會通過每股配發5元現金股利。

海英俊表示，為因應地緣政治的改變及區域性經濟風險日益增加，台達電子公司DEISG已於4月公開收購取得Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited（泰達電）42.85%股權，台達電子及其子公司累積持有泰達電股權已達63.78%。

海英俊進一步指出，台達電過去生產據點主要集中在中國大陸及台灣，泰達電在泰國、印度、斯洛伐克等地皆有完整製造基地。透過此次收購，一方面可強化台達電在全球生產布局，提高製造及出貨彈性，減少因國際貿易戰爭帶來的風險，另一方面也可增加台達電海外銷售的業務據點，更貼近印度及東南亞市場客戶。整體來看，收購是正確的決定。

此外，台達電也擴大加碼布局台灣，在台北、桃園中壢、台中、台南等地陸續購地擴充產能，不加計租用廠房金額，累計已投資133億元。

海英俊表示，台達電電源及零組件事業仍是業務發展的重要支柱，深耕車用市場亦有成果，包括部分車上零組件及電動車的電源管理系統、牽引馬達系統等關鍵解決方案，看好電動車市場發展將帶動台達電在相關業務的成長。

台達電近年持續進行併購策略，收購奧地利樓宇控制公司Delta Controls、加拿大Loytec和國內上市安控大廠晶睿通訊，使台達電在樓宇自動化的布局更趨完整，加上工業自動化及智能製造解決方案，自動化部門可望成為未來成長最重要的動能之一。（編輯：張均懋）1080610