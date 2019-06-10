一銀總經理蔡麗雪閃辭 鄭美玲將回鍋

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）第一銀行總經理蔡麗雪今天因個人健康因素向財政部請辭，財政部晚間已改派第一金法人董事，由蔡麗雪改為現任第一金人壽董事長鄭美玲，鄭美玲將回鍋擔任一銀總座。

行政院4月3日核定多項公股人事案，包括第一金控董事長由合庫金前董事長廖燦昌擔任，第一銀行總經理則由台灣金控前副總經理蔡麗雪升任，4月8日正式上任。

時隔不到3個月，財政部今天證實，因個人健康因素，蔡麗雪辭任第一銀行總經理職務及其兼職，包括第一銀行常務董事、第一金控董事。

財政部肯定蔡麗雪上任以來積極任事，發揮金融專長協助第一銀行業務推展，對於請辭，尊重個人意願，將依公司法、證券交易法及財政部股權管理規範等相關法令規定程序，辦理後續事宜。

第一銀行也表示，蔡麗雪自4月8日就任以來，為推展第一銀行多項業務，例如強化小微企業優惠貸款等，盡心盡力推動銀行業務，造成身體不適，導致自5月27日請假至今，感謝過去這段期間的盡職與專業，以及為第一銀行的努力及付出。

晚間，第一金在公開資訊觀測站上公告改派法人董事（財政部）代表人，由蔡麗雪換成曾擔任過第一金總經理的現任第一金人壽董事長鄭美玲。財政部官員也私下證實，將由鄭美玲回鍋接任第一銀行總經理。（編輯：林興盟）1080610