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台電採購奇異燃氣機組 美參議員讚美台關係擴展

最新更新：2019/06/12 10:36
台電董事長楊偉甫（左4）與美國奇異公司燃氣電力部門主席萊斯（左5）華盛頓當地時間11日在華府國會山莊簽約購入燃氣機組，金額達新台幣375億元（約12億美元）。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月12日
台電董事長楊偉甫（左4）與美國奇異公司燃氣電力部門主席萊斯（左5）華盛頓當地時間11日在華府國會山莊簽約購入燃氣機組，金額達新台幣375億元（約12億美元）。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月12日

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）台電今天在華府與美國奇異公司簽訂燃氣機組採購案，金額達新台幣375億元。與美國總統川普私交甚篤的共和黨聯邦參議員葛蘭姆到場祝賀表示，這項協議有助擴展美台關係。

台電董事長楊偉甫與美國奇異公司燃氣電力部門（GE Gas Power）主席萊斯（John Rice）在華府國會山莊簽約，購入大潭電廠8及9號燃氣機組，金額新台幣375億元（約12億美元）。

常與川普打高球、也是川普重要諮詢對象的葛蘭姆（Lindsey Graham）今天到場見證簽約儀式。

他表示，這項協議的簽訂讓美台在經濟、軍事等方面關係得以擴展。他也讚許台灣民主，是極佳的貿易夥伴與軍事盟友。

楊偉甫接受訪問時表示，這次採購2部、每部110萬瓩的燃氣機組預計在民國111與112年加入供電，對台電未來供電有極大幫助，也能提供大量返台投資的台商無虞的供電需求。

談及能源轉型，楊偉甫指出，能源轉型是政府的重要政策，除了增加燃氣電廠，也增加太陽能與離岸風電建設，相當多美國公司參與台電轉型計畫，希望未來能與更多美商合作。

萊斯表示，這是奇異與台電的最大金額採購案，未來會持續與台電在能源轉型領域合作。

簽約儀式除葛蘭姆外，南卡羅來納州另一位參議員史考特（Tim Scott）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、行政院政務委員鄧振中和駐美代表高碩泰等也在場見證。（編輯：馮昭）1080612

台電與美國奇異公司於華盛頓當地時間11日簽訂燃氣機組採購案。聯邦參議員葛蘭姆（右）、史考特（左）到場祝賀。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月12日
台電與美國奇異公司於華盛頓當地時間11日簽訂燃氣機組採購案。聯邦參議員葛蘭姆（右）、史考特（左）到場祝賀。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年6月12日
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