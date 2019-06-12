不滿金管會敵意併購政策 全金聯提5建言

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）金管會推動以民營金融機構為主的金融整併，並有條件開放非合意併購，對此，全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天發出聲明表示，現行政策存有4大缺失，建議應以5大具體措施改善。

全金聯指出，目前金管會所推動的金融機構非合意併購政策，至少有以下4大缺失，包括未完整涵蓋金融機構合併規定的審酌因素、公司治理評鑑未能完整涵蓋勞工權益問題、公布政策前未能與勞工團體進行社會對話，以及現階段符合非合意併購資格的金融機構，部分內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待。

全金聯認為，金管會要求民民併的非合意併購買方，須符合4大條件，包括資本充實、經營能力佳、國際布局及企業社會責任，但符合條件的5家金融（中信、富邦、台新、玉山、國泰），均屢遭裁罰，或有違規、申訴紀錄。

全金聯表示，統計這5家金控旗下銀行對台灣中小企業放款占總放款比重平均為18%，遠低於整體銀行平均數26%，對大陸地區曝險總額占淨值比重平均70%，則遠高於整體銀行平均數53%。積極響應國家重大政策的民營中小銀行，因「不符併購資格」只能等著被併購；遊走政策邊緣，功利至上，大膽西進的銀行，卻可以拿到獎勵。

因此，全金聯對金管會提出5項具體建議。第1，應全面對金融機構負責人及關係人進行大股東適格性審查，審查標準與過程應透明化且具一致性。針對大股東持股過低、質押情形、交叉持股、高槓桿財務操作等情形納入評估，並檢討買方發行特別股進行併購的合理性。

第2，針對金管會提出的併購買方4大資格條件，其中「企業社會責任」涉及勞工權益的資格條件審查，建議邀請全金聯參與。

第3，建議金管會依據金融機構合併法規定，訂立「金融機構合併對受僱人權益事項處理指導原則」，明定對受僱勞工權益事項的處理原則，包括：所有勞動條件的保障與揭露、工會參與、簽訂團體協約等。

第4，併購買方對被併購方公司員工權益保障計畫（員工安置計畫）審查，建議邀請全金聯參與，協助檢視買賣雙方雇主是否落實對勞工的各項承諾。

第5，建議金管會將「勞工董事」納入多元化董事會對象之一，讓勞工得以由下而上回饋銀行實務，參與公司治理，以有效降低併購過程因資訊不對等而產生阻礙。（編輯：林興盟）1080612