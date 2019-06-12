以循環經濟實績為證 榮成將向陸爭取進口廢紙

（中央社記者韋樞台北12日電）工紙廠榮成紙業湖北省紙廠受限大陸禁廢令，無法使用進口廢紙，只能改用高價大陸國內廢紙，榮成在華東、華中廣設環保站回收廢紙，榮成將以環保實績向大陸政府爭取進口廢紙。

榮成紙業今天股東會通過各項議案，通過配發每股現金股利新台幣0.5元。

榮成表示，榮成今年前5月營收僅194.5億元，年減8.5%，前5月營業利益6.94億元，年減48.4%。減少的主要原因是受到禁廢令及美中貿易戰影響，榮成大陸地區子公司雖然整體出貨量未減，但大陸國內廢紙成本壓力持續存在，銷貨端產品價格並受市況影響，呈現微跌。

榮成指出，近5年來榮成配合大陸環保政策，多用大陸國內廢紙，少用進口廢紙，截至2018年進口廢紙使用量比率已由2013年的60%減至低於20%，為其他同業大廠做不到的，但卻因此深受其害，最後獲准使用低價進口廢紙的量也最少，造成原料成本高出同業甚多。

不過，榮成仍在大陸華東、華中各重點城市廣設28個環保站，宣導垃圾資源分類，回收可用廢紙資源，每天收購量比週邊同業大廠多得多，合計每年上繳稅收近人民幣3億元，更是其他同業大廠做不到，顯示榮成在循環經濟貢獻最多。

榮成指出，榮成過去配合大陸政府的措施，結果大陸政府一聲令下禁用進口廢紙，反迫使榮成獲利大受影響，也忽略了榮成對循環經濟的貢獻和就業問題，在台灣甚至成為負面宣導案例。

因此榮成已向大陸國台辦說明於大陸華東及華中市場廣設環保站的布局，及高比率使用大陸國內廢紙情況，並提出對大陸循環經濟已做出具體貢獻的實績，後續將再擇機透過國台辦齊赴生態環境部進行溝通，爭取國外進口廢紙配額，以創造公平公正的投資環境。（編輯：楊凱翔）1080612