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智擎董事改選 東洋取得多數董事掌握經營權

最新更新：2019/06/13 12:16

（中央社記者韓婷婷台北13日電）智擎今天舉行股東會，出席率高達85.6%，開戰多時的經營權之爭今天決戰，董事改選結果大股東東洋獲得3席董事、2席獨董，掌握經營權。

智擎生技製藥先前傳出經營權之爭，智擎董事長孫致中指總經理葉常菁違反公司治理，葉常菁則發出聲明，認為孫致中對她主導的研發案、投資案有意見，質疑她違反公司治理，絕對無法認同。

智擎今天董事改選結果，持股15.54%的大股東東洋獲得3席董事、2席獨立董事，行政院國發基金獲得2席董事，葉常菁為首的一派獲得1席董事、1席獨立董事。

智擎今天新當選董事名單分別為台灣東洋藥品代表人孫致中、台灣東洋藥品代表人吳瑞文及現任台灣東洋法務部資深協理林金榮，行政院國家發展基金管理會代表人林宜輝及黃奇英，智擎總經理暨執行長葉常菁。

獨立董事名單分別為葉常菁提名的王淮、東洋提名的王智立及蘇郁卿。

智擎今天股東會股東出席踴躍，現場戒備森嚴，會議室內外皆派駐多名保全人員監控，每位股東進場均需蓋上股東會通行章才能入場，並一度禁止媒體入場採訪，場內全面禁止攝影及拍照，現場瀰漫緊張氣氛。

會後有股東抱怨，第1次遇到進股東會要在手上蓋章，感覺自己像是待宰的羔羊。還有小股東氣憤的大罵台股裡沒見過像智擎一樣，董事間天天在吵架的，真不知這些大股東到底是為了什麼，希望讓股東能瞭解到智擎未來在哪裡。

面對小股東砲轟，智擎董事長孫致中表示，相信此次董事改選後對智擎是新的開始，經營團隊將朝向更好的方向前進。

至於在此次經營權大戰中僅掌握1席董事、1席獨立董事的葉常菁，會後則以「無言以對、壓力很大」，回應此次的選舉結果。（編輯：張均懋）1080613

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