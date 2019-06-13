研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

（中央社記者張建中新竹13日電）全球政經情勢動盪，集邦科技旗下研調機構拓墣產業研究院預估，今年全球晶圓代工業產值恐將衰退近3%，將為10年來首度負成長。

因市場需求低迷，庫存有待去化，拓墣產業研究院預估，第2季全球晶圓代工業產值將約153.63億美元，將較去年同期減少8%。

拓墣產業研究院表示，華虹半導體因受惠智慧卡、物聯網與車用的微控制器和功率元件市場需求穩定，第2季業績可望維持與去年同期相當的2.3億美元水準，將是前10大晶圓代工廠中唯一業績得以持平不墜的公司。

台積電因受惠7奈米先進製程客戶需求升溫，第2季業績將約75.53億美元，將年減4%，衰退幅度也將相對較其他晶圓代工廠小，並穩居全球晶圓代工業龍頭地位。

力晶因記憶體和顯示驅動晶片代工需求下滑，第2季晶圓代工業績恐將滑落至1.94億美元，將年減42%，將是前10大晶圓代工廠中業績下滑幅度最大的公司。其餘前10大晶圓代工廠業績將年減6%至13%。

拓墣產業研究院預期，美中貿易戰升溫，華為遭美國列入貿易黑名單，恐將影響下半年全球晶圓代工業的表現，預估今年全球晶圓代工業產值恐將衰退近3%，將為10年來首度負成長。

拓墣產業研究院表示，華為過去有超過4成的手機銷量來自海外市場，國際業務恐因美國禁令受到重創，三星(Samsung)因全球通路布局完整，是潛在最大受惠者，並將連帶影響晶圓代工業版圖洗牌。（編輯：林沂鋒）1080613