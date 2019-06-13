華通今年逢貿易戰 董事長：拚營運優於去年

（中央社記者江明晏台北13日電）華通今天召開股東會，董事長吳健表示，2019年面臨美中貿易戰，首季營運不如去年，但前5月營收漸入佳境，今年將考驗華通接單和調整產能應變力，華通也力拚今年營運優於去年。

華通今天股東會，股東發言踴躍，吳健也一一聆聽股東意見，並對於股東提出的問題逐一回應。

針對營運面，吳健表示，2018年的營運成長不如2017年，主要是因為經歷2017年，華通的重慶廠有充足的新產能伴隨中國手機客戶高成長，但在2018沒有明顯的產能擴充下以及智慧型手機市場飽和，就無法維持像2017年的高成長，在去年的股東會已跟股東預告2018年是考驗很大的一年。

觀察今年，吳健表示，2019年面臨美中貿易戰，今年第1季的營運不如去年同期，但從1至5月的營收狀況來看已漸入佳境，累計到5月的營收已經超過去年同期，並追上了2017年的水準，今年的營運表現可期。

他進一步說，2019年的重點在於中系客戶對於手機線路往Anylayer（任意層高密度連接板）設計的方向不變，也擴大了高階HDI（高密度互連技術）產能的需求，但遇到第2季華為事件，這種不確定性剛好可以使華通在旺季產能不足的狀況下有所舒緩，所以到目前為止對公司實際上並未造成什麼衝擊。

展望2019年下半年，華通將持續關注美中貿易戰、制裁華為及華為自身的零組件準備等因素對手機市場的影響，吳健表示，今年就是考驗華通接單和調整產能的應變能力，力拚2019的營運可以優於去年。（編輯：楊凱翔）1080613