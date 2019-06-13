中東再傳油輪遇襲 油價勁揚4.5%

中東阿曼灣繼數週前發生4艘船隻遭破壞，13日再傳出2艘油輪疑似遭攻擊，國際油價應聲上揚。（中央社檔案照片）

（中央社倫敦13日綜合外電報導）中東阿曼灣繼數週前發生4艘船隻遭破壞，今天再傳出2艘油輪疑似遭攻擊，其中一艘證實是台灣中油油輪。布倫特原油價格今天在倫敦市場應聲勁揚4.5%，自接近5個月來最低點反彈。

今日事件發生在鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的阿曼灣（Gulf of Oman），當地是船隻進出波斯灣的要道。伊朗媒體報導，伊朗海軍從2艘油輪救起44名船員，並稱2船發生「意外」後起火。

然而法新社報導，美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet）表示，在波斯灣「傳出油輪遭到攻擊後」，接獲2起求救訊號。

英國皇家海軍管理的商船資訊服務「英國海事貿易行動辦公室」（UKMTO）則在官方網站上說，「英國和其盟國目前正在調查」這起事件，此外並未提供進一步消息。

今天疑似遭攻擊的船隻，其中一艘是從沙烏地阿拉伯出發前往新加坡，船經理表示，船身在吃水線以上部分遭到破壞。另一艘船的船東說，他們的船因爆炸受損，但起因仍不明。

5月才發生4艘船在那個區域遭到破壞，其中包含2艘沙烏地油輪。當時美國表示，那是伊朗使用水雷進行攻擊。德黑蘭則否認那些指控。

8月交貨的北海布倫特原油期貨價格今天在倫敦交易所一度衝上每桶62.64美元，稍晚漲幅縮小為2.9%報61.68美元。昨天價格重挫3.7%，跌到接近5個月來最低點。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080613