寶成股東會 宣示配合訂單善用多地生產優勢

（中央社記者潘智義台北13日電）製鞋廠寶成工業今天表示，配合品牌客戶訂單需求，善用各地生產優勢，今年第1季生產8170萬雙鞋，越南、印尼、中國依然為3大主要生產基地。

寶成在股東會指出，保持最大彈性，適時擴充及調整產能配置。今年第1季越南、印尼、中國產量分別占總產量43%、41%、13%，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區合計約占3%。

寶成工業統計，去年合併營收為新台幣2933.16億元，較前年的2786.32億元增長5.3%，由於運動用品零售、品牌代理業務在銷售網絡持續擴大，搭配同店銷售成長的帶動下，營運增長幅度較大。

以營運部門別而言，寶成鞋類製造與運動用品零售及品牌代理為寶成工業的兩大營運主軸，去年度合併營收比重分別為60.5%、39.2%，其他業務則占合併營收比重0.3%。

寶成說明，去年合併營業毛利754.71億元，較前年增加24.03億元，增幅3.3%，由於鞋類製造業務受到訂單波動及產品組合變化不利影響，導致合併營業毛利率由前年的26.2%降至25.7%。

寶成解釋，去年鞋類製造業務的營業費用較前年度增加，運動用品零售及品牌代理業務持續拓展銷售網絡，並進行店點升級優化，市場推廣及行銷費用較前年度增加，使去年合併營業淨利138.09億元，較前年減少32.59億元，減幅19.1%。

寶成工業統計，去年稅後淨利為107.09億元，較前年減少22.13億元，減幅17.1%，稅後每股盈餘3.63元。股東會通過每股配發1.5元現金股利。

寶成指出，做為大中華區領先的運動用品零售商及代理商之一，寶成工業在去年的全通路營運能力持續提升，提供更佳產品組合與優質服務，滿足消費者個性化及多元化的需求；並持續投資於運動服務平台，藉由舉辦運動賽事及提供增值服務，與消費者建立更多連結與互動。（編輯：林興盟）1080613