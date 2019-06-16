秋行軍蟲襲台 海關加強查緝防夾帶害蟲走私輸入

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）防止秋行軍蟲災害擴大，財經部會動起來。財政部表示，配合秋行軍蟲防疫大作戰，將採取4大措施，確認國有地受災情形，要求海關加強查緝，嚴防害蟲走私輸入；截至目前，尚未查獲類似違規案件。

財政部於官方臉書發文呼籲民眾提高警覺，目前秋行軍蟲正入侵搶食，已有3個縣市出現確認案例，秋行軍蟲飛得快、飛得遠、很會吃，還專吃糧食作物，若災情釀成，每年農損將超過新台幣35億元，需要全民一起防疫抗戰。

根據職掌範圍，財政部將採取4大措施，全力配合防疫作業。首先，挑選地上有農作物的國有土地，在7至10天內現場巡視查看；其次，以簡訊通知國有土地承租人，協助巡田水，查看承租土地狀況。

第3，通知所屬機關在民眾洽公場所張貼海報，呼籲全民共同防疫。第4，要求海關加強查緝未經檢疫植物產品，嚴防夾帶害蟲走私輸入，一起救農業護台灣。

財政部關務署表示，經查秋行軍蟲主要寄生於玉米、水稻及高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。為防範秋行軍蟲入侵，危及農業安全，海關持續加強查核該等進口植物，並配合行政院農業委員會動植物防疫檢疫局辦理相關檢疫措施。

關務署指出，為嚴防夾藏走私未經檢疫的植物產品，也加強查緝植物產品貨物；近期還沒有查獲禾本科等植物附著秋行軍蟲的案件。提醒民眾及廠商務必遵守動植物檢疫規定，切勿擅自攜帶或網購應施檢疫動植物產品入境，以免觸法受罰。若有相關疑問，可洽防檢局專線諮詢（0800-069-880）。

經濟部也在官方臉書上宣示，為協助揪出害蟲，經濟部水利署已經針對河川區域、水庫周遭、工區全力加強巡檢，並建立通報平台，聯合志工與施工廠商落實防疫。

經濟部呼籲全民一起留意，一旦發現秋行軍蟲，請立即通報，期限內通報經判定確認還可領新台幣1萬元獎金。通報方式包括電話回報（專線0800-039-131）、拍照透過動植物防疫檢疫局的LINE、臉書頁面回報，或直接下載「農作物天然災害即時回報」APP。（編輯：郭萍英）1080616