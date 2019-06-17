亞太電股東會19日登場 將展現網路建設實績

（中央社記者江明晏台北17日電）亞太電信股東會將在19日登場，亞太電今天先展現網路建設成果，截至去年底，大小型基站數量已建設逾3萬5000站，其中「魔速方塊」推出迄今，已安裝近2萬台，有助接軌5G建設。

亞太電將在19日舉行股東會，各界關注董事長呂芳銘釋出的展望與策略，亞太電在致股東報告書上指出，去年4G用戶數年成長10%，營收年成長率5.4%，在物聯網業務有顯著進展，展望今年，亞太電將提升涵蓋、持續優化、布局5G，並發展新應用服務加速轉型，今年計畫強化高、中、低價位帶的人臉辨識解決方案，加速新增客戶；同時強化通路布局，亞太電信門市據點今年將由現行350家增加至400家，並發展8K+5G生態系應用。

亞太電信布局5G，基礎建設採大小基站並進策略，其中「魔速方塊」系列產品有效改善室內深處收訊涵蓋，自2017年推出迄今，已安裝完成近2萬台。亞太電信表示，小型基地台由於施工難度較低，裝機時間更為迅速，已成為提升區域網路品質的機動部隊，2019上半年更已完成約千台架設。

亞太電信指出，5G使用頻段有高頻波長短、繞射能力差、覆蓋範圍較小、穿透力差等特性，因此，透過數量密集的小型基站來完善行動網路的涵蓋，已成5G基礎建設主軸；亞太電信累積近2年架設小型基地台及「魔速方塊」的經驗，發現許多消費者仍對行動通訊基地台所產生的電磁波有相當大的疑慮，但小型化、數量密集的5G基地台，與民眾的距離也將大幅拉近，民眾勢必需與5G基地台和平共處，這也是亞太電信目前在推廣「魔速方塊」產品時的重要任務之一。

綜觀國際趨勢，亞太電舉例，日本電信業者提出將5G基地台架設在紅綠燈的構想，透過共享紅綠燈在民眾生活圈的密度與資源，將可有效改善人口稠密區的行動通訊品質，日本政府更計畫釋出20萬個交通號誌燈號進行共站共構；英國也提出了在人孔蓋佈署數十萬個小型基地台的計畫，未來，各國政府將可利用5G網路，進行包含自動駕駛車輛管理、自然災害預警及緊急通訊，諸如此類合作，將有效創造政府、民眾及業者的三贏局面。

自2018年底，亞太電信針對弱訊地區再次進行大規模優化，累積大小型基站數量已逾3萬5000站，包含全國北、中、南夜市、商圈、車站及大型集合住宅社區等。近期亞太電信也推出2019年度股東方案，包括168吃到飽方案（21Mbps吃到飽）、單門號299不限速上網吃到飽方案外，還有購機、SHARP智慧家電、出國上網卡的折扣等。（編輯：鄭雪文）1080617