貿易戰發展 瑞銀：美總統大選前達成協議機率低

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）各界關心美中貿易戰後續，瑞士銀行（UBS）指出，美中雙方有5成機率談不成、也不會談判破裂，經濟呈現不慍不火。並指出，在明年美國總統大選前，美中雙方達成協議機率不高。

瑞士銀行（UBS）今天舉行2019下半年投資前景說明會，瑞銀董事總經理鄧體順指出，美中貿易戰可能會出現3種可能性，G20高峰會後達成協議機率為15%、下半年「談崩（談判破裂）」有35%以及下半年達成協議或休兵50%。

鄧體順分析，首先是美中雙方在G20高峰會結束後達成協議，貿易戰情勢將稍稍緩和，美國可能不會增加關稅，但也沒有太多進展，此機率約為15%。

鄧體順表示，美中雙方如果「談崩」，美國對剩餘3000億美元中國輸美商品加徵關稅，不利美國、中國經濟。並預估中國明年經濟成長率可能從6%下修至5%，衰退1個百分點。

他補充，此舉將對人民幣造成壓力，人民幣兌美元有可能在未來3個月來到7元關卡。不過，若雙方在下半年達成協議，人民幣兌美元應落在6.7元到6.8元之間。這也是市場預估，未來12個月至18個月，美國聯準會可能會降息4次。

鄧體順表示，雙方有5成機率談不成、但也不會談崩，經濟呈現不慍不火，也就是目前狀況。他也認為，在美國明年總統大選之前，美中雙方達成協議機率不高。

另外，媒體問及香港「反送中」事件對經濟影響，瑞銀執行董事陳彥甫表示，港股組成為1/3本土股票及2/3在港上市的中國股票，瑞銀認為「反送中」對本土股票影響比較大，也對房產及消費產生衝擊，但以長期來看，對香港經濟影響不大。（編輯：林沂鋒）1080617