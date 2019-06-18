撼訊子公司攜手德商 進軍智慧建築市場

（中央社記者吳家豪台北18日電）板卡廠撼訊集團子公司撼智物聯宣布與德國ISSENDORFF KG公司合作，於亞太區市場導入LCN智慧建築高端總線系統，並啟用AIOT智慧建築展示中心，作為培訓技術人員基地。

撼智物聯是撼訊集團為發展物聯網相關事業所成立的子公司，主要結盟夥伴ISSENDORFF KG發展智慧建築相關技術超過20年，發展出空調、門窗、燈光及窗簾的自動化控制元件，達到光控、溫控、空氣品質調控及節能等解決方案。

撼訊科技總經理陳劍威表示，撼智物聯結合人工智慧（AI）技術應用，於智慧建築產業提供產品及解決方案，未來也會進一步將建築物聯網的專業技術推廣至智慧醫療、農業、交通及能源管理等應用市場。

撼智物聯總經理梁正之指出，撼智物聯與ISSENDORFF KG將攜手把智慧建築解決方案整合導入至台灣及亞太區智慧公宅、智慧型商務辦公室、觀光暨商務酒店、智慧工廠等建案市場。

梁正之說，撼智物聯已談妥2個專案，第一個是台灣北部的公宅，金額超過7位數，希望藉此拓展在市場的知名度，第二個是台灣的豪宅。目前在中國大陸正與潛在客戶洽談中，預計今年下半年將在大陸新增2個專案。

梁正之也表示，撼智物聯與ISSENDORFF KG合作的下一代LCN元件預計今年第3季推出，新產品的體積更小、控制能力更強，能帶來更高的效率。（編輯：林興盟）1080618