美國客戶急拿貨 撼訊全年拚損平

（中央社記者吳家豪台北18日電）顯示卡廠撼訊總經理陳劍威今天說，受美中貿易戰影響，美國客戶急著拿貨，可望挹注6月營收；撼訊舊款顯示卡庫存已調整差不多，將迎接7奈米新產品，今年全年有機會損益兩平。

陳劍威今天出席撼訊集團子公司撼智物聯記者會，現場媒體關注美中貿易戰的影響；他表示，最近美國市場可能表現比較好一點，由於川普擬針對中國輸美產品課徵25%關稅，「大家急著拿貨」，以往美國市場占撼訊單月營收約10%，今年6月可能提高到15%。

陳劍威指出，中國一直是撼訊很重要的市場，但去年經過「礦災」之後，中國需求下滑，其他對顯示卡需求較強的市場包括日本、歐洲、加拿大等。

他強調，撼訊持續分散營運風險，顯示卡以電競產品居多，工業電腦類產品也有成長，未來物聯網應用也需要顯示卡的運算能力。

媒體詢問今年下半年撼訊顯示卡出貨年增率能否轉正，陳劍威坦言「不知道」，因為市場上太多變數，現在只能用比較謹慎保守的態度去因應後續狀況。撼訊在去年和今年上半年都有認列舊款顯示卡存貨跌價損失，已調整差不多，將迎接7奈米新產品，今年全年有機會損益兩平。

談到比特幣（Bitcoin）價格大漲至9000美元以上，陳劍威認為，受美中貿易戰的影響，中國可能有部分資金想移出，比特幣就成為避險工具；至於比特幣價格能否進一步突破1萬美元，他表示「很難講」，目前看不出趨勢。（編輯：郭萍英）1080618