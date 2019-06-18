亞洲藏壽司與陞達科同天送件申請登錄興櫃

（中央社記者韓婷婷台北18日電）亞洲藏壽司及陞達科技同樣選在今天送件申請登錄興櫃，其中來自日本的亞洲藏壽司來台成立5年即申請登錄興櫃市場，頗受矚目，去年EPS為3.4元。

亞洲藏壽司董事長兼總經理為西川健太郎、財務長兼發言人為田村和也，主要產品為迴轉壽司連鎖餐飲服務；民國107年度營業收入14.36億元，年增70%，稅前盈餘1.34億元，稅後盈餘1.07億元，年增83.51%，EPS為3.4元。

亞洲藏壽司母公司KURA SUSHI持有83.17%股權，KURA SUSHI在日本擁有400間以上的店鋪，在當地屬於代表性的迴轉壽司店，亞洲藏壽司於103年成立，實收資本額為新台幣3.78億元，目前在台灣北部、中部及南部共有16家分店，未來預計在台灣持續展店進行開店投資、擴大事業規模，及提高品牌能見度。

陞達科為日電貿轉投資公司，成立於89年，實收資本額2.6億元，董事長李坤蒼，總經理鄭淳仁，全體董事持股比例為61.16%，其中日電貿持有55.85%，主要產品為風扇馬達驅動控制IC、語音處理MCU IC、光學辨認MCU IC、感應器控制MCU IC。

陞達科107年度營收3.86億元，稅前盈餘7957萬元，EPS為3.44元。（編輯：趙蔚蘭）1080618