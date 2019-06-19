投信：下半年股優於債 美國仍是首選

（中央社記者韓婷婷台北19日電）G20川習會前，市場高度關注下半年投資方向，群益投信認為，全球經濟暫無衰退疑慮，下半年仍是股優於債，股票成熟市場優於新興市場，美國仍是首選，陸股則浮現長線投資價值。

群益投信今天舉辦下半年全球投資展望說明會，群益投信投資長李宏正表示，下半年全球經濟趨緩，全球製造業生產活動持續減緩，但尚無衰退疑慮，領先指標訂單相對於存貨持穩，銷貨/存貨比值穩在1.01；預期會有政策性支持措施，對下半年股市並不悲觀，相對上半年樂觀一點。

李宏正預期，Fed在9月及10月降息的機率較大，主要在於通縮的威脅，預估未來12個月內有降3至4次的機會。另外他也提到，歷史經驗觀察公債殖利率倒掛前，股市預期報酬率通常可觀，美股全年漲幅在10%以上並不意外。

美國及中國市場是群益看好的兩大區塊；美國部份，群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠根據景氣、資金、政策及評價4大面向分析認為，美國經濟與股市將走向低成長、低利率、高波動的局勢。

徐煒庠表示，市場景氣面表現並不好，不過經濟成長率仍維持正成長，資金面各國仍偏向寬鬆，資金依舊泛濫，政策面則視美中雙方的動向，有待觀察；評價面，美股17倍本益比，並不貴，相對公債本益比，股票市場還算便宜。

中國股市部份，群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示，長期國際資金流入中國的趨勢是不可逆的，對未來A股是有利的。不過美中貿易戰干擾，短期變數仍多，國際局勢仍是關注重點。

蘇士勛表示，美中貿易戰是一場以時間換取空間的持久戰，中國在政治上營造一致對外的民族情感，同時以拖待變期待國內環境能有質變。

展望中國股市後市，蘇士勛預期，低利率環境有機會推升風險資產評價，反倒是凸顯了中國股市的長期投資價值。現階段國際局勢影響不易消失，但股市表現已經反應；未來利率走勢與估值水準將支持股市向上，下半年總經持穩與企業獲利反轉將為市場帶來有力的底部支撐。（編輯：鄭雪文）1080619