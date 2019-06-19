五月天概念股必應拓展營運 擬跨足戲劇IP市場

（中央社記者吳家豪台北19日電）五月天演唱會幕後推手必應創造今天召開股東常會，通過2018年每股配息新台幣2元；未來規劃將原創IP授權至中國大陸，並籌拍演唱會產業職人劇，跨足戲劇IP市場。

必應2018年營收達14.2億元，年增28.19%，創歷史新高；稅後淨利0.9億元，每股稅後盈餘（EPS）2.43元，均較2017年成長。

必應發布新聞稿表示，今年第1季營收2.5億元，年增33.84%，除了承接張學友、頑童、蕭敬騰、JJ林俊傑等藝人在台演唱會的硬體服務收入外，由子公司華貴娛樂主辦睽違13年合體的5566台北小巨蛋演唱會門票全數售完，今年第1季稅後虧損0.07億元，較去年同期虧損0.45億元改善，強化營運策略效益已開始顯現。

展望今年，必應除了持續深耕演唱會及各項商業演出的策劃製作外，為拓展營運觸角，將繼續拓展主辦籌劃活動演出。除了今年5月吳宗憲高雄巨蛋演唱會、下半年5566海外演唱會及知名男團台大體育館演唱會，必應也與合作夥伴共同投資楊千嬅「My Beautiful Live」世界巡迴演唱會，以擴展主辦領域的廣度。

展望未來，必應將持續擴張業務領域，整合流行文創影音相關的軟硬體製作、設備租賃、舞台與視覺設計及節目流程統籌，提供全方位娛樂、展演服務。

此外，必應也積極孵化原創IP（智慧財產權）和場館運營，未來計劃將原創IP「8咘的搞怪樂園」授權至中國大陸，並籌拍演唱會產業職人劇，跨足戲劇IP市場，研發創新表演技術，創造未來展演娛樂的更多機會。（編輯：張良知）1080619