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士電配發現金1.5元 投入新能源市場

最新更新：2019/06/20 11:16
士林電機20日上午舉行股東會，董事長許育瑞因公未出席，由常務董事謝漢章（前中持麥克風者）主持。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月20日
士林電機20日上午舉行股東會，董事長許育瑞因公未出席，由常務董事謝漢章（前中持麥克風者）主持。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月20日

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）士林電機今天上午股東會通過配發現金股息1.5元。士林電機指出，拓展自有品牌海外市場，投入新能源市場。

士林電機今天上午舉行股東會，董事長許育瑞因公未出席，由常務董事兼營運長謝漢章主持。謝漢章指出，期盼經營團隊持續努力，讓公司持續成長。

展望今年到明年經營方針，士林電機指出，全面拓展自有品牌海外市場，擴大戰略產品外銷市場，提升海外子公司經營戰力及規模。

此外士林電機持續強化日系夥伴關係，積極投入資源及人才；提高產品競爭力及附加價值，積極進行差異化，系統整合，並投入新能源市場。

士林電機去年度營業收入新台幣187.95億元，比前年增加13.3%，去年度稅後淨利14.15億元，年增6.4%，每股稅後純益2.72元，優於前年EPS 2.25元。

士林電機自結5月合併營收新台幣21.34億元，較去年同期20.51億元成長4.03%，累計今年前5月自結合併營收107.52億元，較去年同期98.84億元成長8.87%。（編輯：鄭雪文）1080620

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