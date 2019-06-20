詩肯股東會通過發現金股利3元 加速資源整合

（中央社記者江明晏台北20日電）詩肯今天召開股東常會，決議配發每股3元現金股利，現金殖利率達6.94%。詩肯表示，將加速推動集團併入NOVA品牌在業務團隊、東南亞各國的傢俱市場運作經驗、產品設計與消費客戶等資源整合。

台灣連鎖傢俱品牌詩肯今天召開股東常會，董事長林福勤主持，會中承認2018年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2018年盈餘分配案，決議配發每股3元現金股利，依6月19日收盤價格43.2元計算，現金殖利率達6.94%。

詩肯2018年全年合併營收為新台幣17.04億元，較前一年度減少5.63%，由於軍公教年金改革新制上路影響國內消費動能，以及營利事業所得稅調增與股本膨脹等因素干擾，2018年全年稅後淨利1.68億元、每股稅後盈餘(EPS)3.67元。

2018年詩肯旗下品牌門市數合計達122家(詩肯柚木84間、詩肯居家35間、詩肯睡眠3間)，並同時進行「年輕化」策略轉型，持續發揮集團統一採購擁有高性價比(CP值)優勢，以及營業費用良好控管，挹注2018整體毛利率、營業利益率保持55.42%、11.86%水準。

展望未來，詩肯表示，集團事業發展不僅穩步提升台灣傢俱市場占有率，長遠目標更著眼於樹立詩肯品牌在全亞洲連鎖傢俱的地位，並加速推動集團併入NOVA品牌在業務團隊、東南亞各國的傢俱市場運作經驗、產品設計與消費客戶等資源整合。

詩肯今年4月宣布，斥資新台幣2.28億元，併購新加坡第2大傢俱零售商NOVA，為集團成立26年來首個併購案，有助於未來開拓東協市場版圖。（編輯：李信寬）1080620