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瞄準中國內需市場 貿協力邀跨國集團來台採購

最新更新：2019/06/20 19:39

（中央社記者廖禹揚台北20日電）瞄準中國大陸龐大內需市場，經濟部與外貿協會聯手力邀在中國設點的跨國集團來台採購，與台灣業者進行220場洽談會，助業者掌握出口中國商機。

經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會今天舉辦2019中國大陸市場通路觀測發表列車，外貿協會透過上海、廣州、香港等3地駐點代表邀請在中國設立國際採購辦事處（IPO）17家重量級採購商來台採購，包括名列世界500強的國際汽配大廠Delphi、日本電信公司NTT等，吸引上百家台灣業者與會。

外貿協會董事長黃志芳致詞指出，中國大陸去年GDP達13兆5046億美元，為全球第2大經濟體，不但進出口暢旺，更擁有龐大內需市場，也是台灣第一大出口市場，去年台灣對中國大陸出口總額為1384億美元，較前年成長6.3%，可看出其重要性。

外貿協會表示，中國大陸領導人今年3月宣布，將大力降低企業貨物稅及企業社會保險費用，轉而回饋消費者，減稅和降費的紅利預估達人民幣2兆元；中國今年第一季GDP成長6.4%，社會消費品零售總額達人民幣9兆7790億元，成長8.3%，最終消費支出對經濟成長貢獻率為65.1%，由此可見，消費已成為中國大陸經濟成長的主導力量。

外貿協會將持續透過辦理各項貿易推廣活動，積極促進兩岸企業交流，加強協助台灣業者拓銷中國大陸內需市場並打入跨國集團的國際供應鏈。（編輯：林淑媛）1080620

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