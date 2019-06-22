郭台銘交棒 法人：鴻海經營大方向不會改變

（中央社記者潘智義台北22日電）郭台銘積極投入國民黨總統初選，鴻海董事長職務將交棒給劉揚偉，法人及產業分析師多認為，鴻海未來在5G、人工智慧（AI）、物聯網及顯示器產業的布局不會改變。

鴻海昨天舉行股東會，全面改選董事，新任董事會推選劉揚偉為新任董事長，沒有郭台銘擔任董事長的新時代來臨。

集邦科技營運長張小彪表示，郭台銘參選總統並不會改變鴻海營運大方向，如果他想要當總統，帶領台灣拚經濟，也一定會讓政治結合經濟，把鴻海集團拉進來，一起拚經濟；更何況他交棒前也已做好鴻海未來布局，交棒後的鴻海仍是按照他的計畫運作。

產業布局方面，鴻海已揭示人工智慧結合8K和5G，轉型布局藍圖。張小彪解釋，郭台銘規劃的方向除了維持既有的代工產品，更包括5G結合人工智慧，搭配顯示器，進一步發展工業互聯網及安全監控等產業。

面對美中貿易戰變局，鴻海集團在郭台銘時代已敲定在美國威斯康辛州設廠，但從原本的10.5代面板廠改為6代低溫多晶矽面板廠。

張小彪認為，6代線是比較可行的方案，即便鴻海新的經營團隊也應該會照著計畫走，在考量面板供應鏈不會全搬到美國，既要迎合美國總統川普的美國製造政策，也要考量實際運作的問題，所以建廠初期的投片量不會太高，但可能把適合美國消費市場的後段模組產品搬到美國生產。

張小彪說，以往普遍認知的中國勞工低成本環境已經不再，分散布局是必然趨勢，美中貿易戰只是加快大家遷移的速度。鴻海除了在美國威州布局，歐洲生產也是可以考慮的方向。

新光投信董事長劉坤錫指出，郭台銘已對鴻海做好安排，況且有9人小組經營，鴻海是運作上軌道的公司，經營大方向不會改變，就如同張忠謀離開台積電，但公司依然像往常一樣運作。不過，郭台銘交棒後的鴻海，風貌仍會略有不同。

劉坤錫表示，郭台銘交棒後的鴻海還是會對美國威州投資案保留彈性空間；至於外傳蘋果希望供應鏈將部分產能自中國遷出，這樣的趨勢恐將持續，身為蘋果供應鏈的鴻海也必須認真評估因應之道。（編輯：楊玫寧）1080622