遠百年中慶開跑 力拚營收目標成長5%

（中央社記者潘姿羽台北24日電）各大百貨年中慶相繼開跑，SOGO忠孝店日前喊出業績新台幣4.4億元的目標，全力衝刺買氣，遠百不落人後，年中慶6月25日至7月21日壓軸登場，營收目標力拚成長3%至5%。

母親節檔期之後，百貨接力進入年中慶，紛紛祭出多種回饋搶客，遠百年中慶雖然時間較晚，不過態度相當積極，盼營收目標能較去年成長5%。

遠東百貨營運長林彰豊表示，會訂出這樣的目標，主因是現在「時機點正好」，剛好趕上暑假及換季拍賣，一家大小都能前來購物。

國內景氣走緩，要如何吸引消費者前來購物，對的策略更顯關鍵，林彰豊表示，現在消費者相當講求「體驗行銷」，促銷活動、贈品相當必要，今年年中慶便抓準消費者心理，推出超高回饋及房車、手機抽獎，為的就是加強磁吸力。

各家百貨業者對於年中慶勢在必得，SOGO台北店6月6日起至6月18日，推出10大銀行「卡吸利」活動，復興、敦化全館則單卡累計滿3000送200；忠孝店則大手筆祭出最高達10%回饋，業績目標4.4億元。

新光三越年中慶同樣於6月6日開跑，首7日將推出貴賓卡與10大指定銀行獨享的滿千送百禮券回饋。貴賓卡友只要使用skm pay並綁定指定銀行信用卡，不限金額消費有機會把「任天堂Switch」帶回家。（編輯：蘇志宗）1080624