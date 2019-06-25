jpp-KY今年配息2.6元 持續布局雲端5G機殼產品

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）jpp-KY經寶精密今天股東會通過配發股息每股2.6元，也順利改選董事。jpp-KY董事長鍾國松表示，雖然美中貿易戰短期有轉單效應，長期來看仍是未知數。

jpp-KY股東會改選7席董事含3位獨立董事，其中高宏明獨立董事任期屆滿，新任獨立董事由律師賴鎮局擔任，其餘董事當選人均為原班人馬。

鍾國松表示，去年遇到數位加值機客戶在海外市場的營銷策略調整，營收受到影響，公司已配合設計新的數位加值機系統因應，未來營運將會逐漸好轉。

談到未來營運，鍾國松指出，去年併購的兩家法國子公司，效益逐步展現，公司持續布局雲端、5G等機殼產品，預計第3季開始貢獻營收。

觀察貿易戰，鍾國松表示，雖然美中貿易戰短期會有轉單效應，但是長期仍是未知數。

jpp-KY在泰國專攻客製化精密金屬機構件設計與製造，取得美國航太工業特殊製程認證Nadcap熔接製程認證，現在也是空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）駕駛艙航電機構件的供應商。

展望今年，法人預估，jpp-KY今年業績可望較去年成長30%以上，創歷史新高，其中法國子公司ADB及LUTEC今年業績可望年增2成，轉單效應可望帶動業績年增1成。

jpp-KY今年5月自結合併營收新台幣1.13億元，較去年同期9548萬元增加18.5%，累計今年前5月jpp-KY自結合併營收5.79億元，較去年同期4.8億元成長20.4%。（編輯：楊凱翔）1080625