半導體產業協會成員4年斥資44億元 節電17億度

（中央社記者張建中新竹25日電）高科技廠自主節電有成，據台灣半導體產業協會(TSIA)指出，過去4年協會成員共投資新台幣44億元，執行超過3500項改善方案，累計節電17億度。

TSIA今天在新竹國賓大飯店舉辦高科技業節能減碳論壇，身兼TSIA理事長的台積電董事長劉德音表示，半導體製造是高度依賴電力的產業，電力供應的穩定度對半導體製造廠非常重要。

在產業蓬勃發展的同時，劉德音說，半導體製造廠仍不遺餘力地尋找各種節能方法提升能源使用效率。秉持著對土地永續發展的承諾，利用最先進的科技，攜手上下游廠商持續努力尋找節能機會、投資節能設備。

據統計，TSIA成員於2015年至2018年共投資44億元，執行超過3500項改善方案，累計節電17億度。

劉德音表示，希望政府在制訂能源政策時，多與業界交流訂定出合理可行的作法與制度，半導體業將盡全力支持政府的節電要求與促進再生能源發展的政策，在產業發展的同時能朝向低碳綠色製造與環境永續發展的目標前進。

包括台積電、日月光、台灣美光、南亞科、力積電、矽品、聯電、世界先進、華邦、友達與群創等今天共同發表「高科技業自主節能減碳宣言」，展現產業致力低碳綠色製造與環境永續發展的決心。

TSIA指出，廠商們將推動建置能源管理系統、提升削減含氟溫室氣體排放，並與供應商合作開發節能設計的設備，達成全面性自主節能減碳目標。

建置能源管理系統將以建置工廠比例於2020年達到50%，2025年達80%為目標；含氟溫室氣體削減率以2020年達80%，2025年達85%為目標。（編輯：郭萍英）1080625