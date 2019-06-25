調查：近7成民眾還沒做退休理財規劃

（中央社記者潘智義台北25日電）養兒防老觀念改變，根據基富通針對參與專案民眾所做的退休準備調查指出，近9成民眾認同退休金要靠自己存；不過，仍有近7成民眾對於退休理財規劃只是紙上談兵，還沒開始存養老金。

由金融監督管理委員會主委顧立雄提出，基富通證券執行的「好享退」退休專案，參加者可自行選擇參與專案的3家投信公司，為專案所設計發行的共同基金，每個月最少扣款新台幣3千元投資，且須連續扣款滿24個月。

基富通針對參與「好享退」退休專案已報名者調查，受訪者退休後最在意的事還是健康，比例將近9成，其次為生活過程能滿足個人興趣占70%、生活娛樂占58%。對於退休後想做的事，包括有意願花錢學習的事物，則以觀光旅遊、理財規劃與運動健身學習幾個選項較高。

另外，多數人生活都被數位科技包圍，有不少民眾願意學習相關知識。

基富通董事長林修銘表示，很多退休的人其實心理都還很年輕，不覺得自己就該被貼上銀髮族的標籤，雖然不上班了，但人生還有很多願望清單，對退休後的第二人生充滿期待。

林修銘說，從這次退休準備大調查發現，半數人雖對收入不滿意但對生活相對樂觀、對自己的健康、興趣、學習進階的需求有愈來愈多的期望，甚至願意付費來學習。

此外，基富通總經理黃致淵針對這次調查對象基本資料指出，在回收的8402分有效問卷中，約6成的受訪者年齡在31至50歲，男女比例各半，占比前3大職業為軍公教15%、製造業及金融業皆14%，合計占43%；服務業占12.4%。（編輯：林淑媛）1080625