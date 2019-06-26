玉晶光董監改選 第二代進駐董事會

（中央社記者韓婷婷台北26日電）玉晶光被知名分析師點名為2019年蘋果新機最大受益者，除了前置鏡頭，後置鏡頭也大有斬獲，蘋果新機拉貨在即，玉晶光今天股東會備受關注，小股東出席發言也相當踴躍。

玉晶光今天舉行股東會，承認去年財報EPS為9.38元，通過每股配息3.5元，盈餘配發率37.3%，並完成董監選舉，較受矚目的為董事長陳天慶的兒子陳柏晟，首度進駐董事會，啟動接班布局。陳柏晟畢業於倫敦大學瑪麗皇后學院銀行與金融碩士，主要經歷為威翔航空科技董事長特助。

光學鏡頭產業屬於高精密，高技術含金量工業，尤其鏡頭發展在智慧型手機上扮演重要關鍵角色，廠商年年都得砸大錢在研發上確保跟上腳步。

觀察玉晶光107年研發費用高達11.28億元，占營收比重達14.26%。

受到蘋果新機銷售不佳拖累，玉晶光2018年合併營收新台幣79.14億元，年減1.17%，營業毛利30.66億元，年減6.26%，合併毛利率38.75%，年減2.1個百分點，稅後盈餘9.35億元，年減10.69%，每股盈餘9.38元。

玉晶光今年第1季受到主力客戶進入庫存消化階段，營運表現較淡，單季營收11.13億元，稅後盈餘500萬元，EPS為0.05元，遜於前一年度的1.98元。不過4月獲利已見到顯著成長，4月營收5.33億元，年增3%，月增14.46%，自結單月稅後盈餘3551萬元，EPS為0.35元；累計前4月稅後盈餘4057萬元，EPS為0.4元。

玉晶光走過第1季谷底，5月營收跳升至7.03億元，攀上6個月來高點，月增31.8%，比去年同期增加34.8%；玉晶光表示，5月營收大跳升，除了iPhone舊機種出貨明顯成長帶動之外，LED事業部門高毛利率的集魚燈出貨帶來明顯貢獻。

玉晶光表示，上半年為營運淡季，5月開始營運已恢復到較正常的水準，上半年營運表現與原先預期目標相差不遠。

法人預估第2季手機進入新機拉貨期，隨著今年新機種增加，加上營收規模放大，玉晶光第2季獲利可望優於第1季，第3季將見到較顯著成長動能。（編輯：鄭雪文）1080626