玉晶光：產能幾乎滿載 下半年旺季拚良率

（中央社記者韓婷婷台北26日電）蘋果新手機多鏡頭趨勢確立，玉晶光董事長陳天慶今天表示，受惠產品線更廣，今年機會確實多很多，美系客戶通過認證機種數比去年多，目前產能幾乎滿載，下半年迎接旺季努力拚良率。

玉晶光今天召開股東會，陳天慶表示，過去往例，每一年下半年都是旺季；不過美中貿易干擾因素是最大變數，市場環境變數仍大，很多政治因素不太敢講，就內部客戶端觀察與往常差不多，只能說看到的往年下半年比上半年好，今年努力強化在生產端的良率表現可以優於去年。

由於美系客戶在產品規格上非常嚴謹，從歷史軌跡觀察，玉晶光在接新鏡頭業務時很容易因為良率起伏過大，不是大賺就是大賠，陳天慶坦承良率確實是很大的變數，不過歷經幾年努力，隨著技術能力已拉到一定程度，學習曲線可望逐步縮短中，有助穩定度提升。

玉晶光106年度研發費用新台幣10.99億元，107年研發費用高達11.28億元，年增2.63%，占營收比重14.26%，在一般電子業通常個位數的比重而言，算是相當肯砸大錢在技術提升的企業。

陳天慶指出，近幾年砸大錢在新產品研發上，就是希望能快速拉高技術力，急起直追，今年在新產品上通過客戶認證的機種數比往年多，可以開發的東西更多更廣，機會更多。

至於車載鏡頭部分，玉晶光總經理郭英理表示，無論在手機及車載或其他產品的市場拓展上均鎖定前3大領導廠商，目前都有合作，部分進入試量產。（編輯：蘇志宗）1080626