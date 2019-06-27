瑞銀估台股企業獲利今年負成長7% 看好PC伺服器

連續15年舉辦的瑞銀證券台灣企業論壇27日在台北登場，左起為瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈、瑞銀集團台灣區總經理陳允懋、瑞銀證券台灣區總經理董成康、瑞銀台灣證券非科技產業分析師陳玟瑾。中央社記者吳家豪攝 108年6月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）瑞銀證券台灣區總經理董成康今天表示，對台股下半年看法比較謹慎，因為美中貿易戰將影響終端需求，預估今年台股企業獲利將負成長7%，看好殖利率較高的PC、伺服器類股將受惠處理器供貨改善。

連續15年舉辦的瑞銀證券台灣企業論壇今天在台北登場，約360人參與，包含投資人與企業代表，將舉辦400場一對一面談、200場團體會議，探討5G新技術將如何帶動台灣半導體零組件、通訊設備等相關產業發展，以及傳統產業、電動自行車等未來成長趨勢。

董成康受訪表示，瑞銀證券對台股下半年看法比較謹慎，因為美中貿易戰很難預測最後結果如何，整體而言會對終端需求造成一定程度的影響；短線來看，今年第3季會有季節性需求，另外也有除權息行情，對市場會有一定的幫助。

談到較看好哪些產業，董成康認為，就第3季而言，個人電腦（PC）類股的殖利率較高，中央處理器從去年第4季開始短缺，今年下半年供貨有望改善，對出貨會有些幫助，同時也看好伺服器產業將受惠。

針對台股企業今年獲利成長預估，董成康指出，原本瑞銀證券預估將成長5%，現在已下修到負成長7%，原因是美中貿易戰可能導致供應鏈遷廠或需求變化，加上智慧型手機銷售不看好，預估今年智慧型手機出貨將負成長7%、PC出貨將負成長3%，兩大領域都沒有成長，因此台灣電子業要大幅成長的機率蠻低。

瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈表示，今年下半年台灣半導體產業可能有些風險，但長期仍樂觀看待，例如中國的公司如果不能用美國半導體，一定想多用來自日本、台灣、韓國廠商的半導體，對台灣IC設計產業有利。

呂家璈指出，美中貿易戰一定對終端需求有影響，最近幾週比特幣題材回溫，如果可以延續的話，對台灣半導體產業會有些幫助，因為從去年底到現在相關庫存的壓力比較大。

瑞銀台灣證券非科技產業分析師陳玟瑾表示，今年傳統產業有4大亮點，包含電動自行車、紡織、內需和機器類股。她認為今年電動自行車的需求成長會很強勁，尤其台灣廠商有越來越多的新產品推出，對銷售有幫助。

此外，陳玟瑾認為，紡織品牌公司開始進行供應鏈整合，對於留在供應鏈的紡織公司，訂單可能會增加很多，加上台灣紡織業的產能分散，並非集中在特定區域，有助於拿到更多訂單。

陳玟瑾觀察，隨著美中貿易戰發展，越來越多公司將在台灣增加新產能或擴充產能，短期到明年有利於台灣內需，而且建廠需求也會為機器類股提供支撐。（編輯：李信寬）1080627