瑞穗續任日圓清算銀行 近5年交易金額4.5兆

（中央社記者劉麗榮台北27日電）中央銀行今天表示，外幣結算平台的日圓清算銀行由瑞穗銀行台北分行續任。日圓交易量居第三，最多為美元，其次是人民幣。外幣結算平台開辦至今，日圓匯款11.8萬筆，金額達4.5兆日圓。

央行下午舉行記者會，說明瑞穗銀行台北分行擔任日圓清算銀行5年專營期，將於109年1月27日屆期，為使外幣結算平台日圓清算業務持續運作，央行日前重新辦理日圓清算銀行遴選作業，這次只有瑞穗銀行參加。

央行外匯局行務委員陳婉寧表示，瑞穗台北分行擔任日圓清算銀行至今近5年，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定的日圓清算服務，足以繼續勝任這項業務。

陳婉寧說，考量免除參加單位重新開戶的作業成本、降低系統再建置的穩定性與安全性疑慮，評選由瑞穗銀行台北分行續任外幣結算平台的日圓清算銀行。

為強化國內金融基礎設施，央行規劃由財金公司建置符合國際通用規格的「外幣結算平台」，並分別由瑞穗銀行台北分行、中國銀行台北分行及兆豐銀行擔任日圓、人民幣及美元、歐元、澳幣等幣別的清算銀行，提供多幣別、多功能服務。

央行官員指出，外幣結算平台開辦至今，日圓匯款累積11萬8000多筆，金額達日幣4.5兆。今年1至5月平均每天交易120筆，平均每日金額達54億日圓。

官員表示，交易量最多的幣別是美金，今年1到5月平均每天5000筆，金額81億美金；其次為人民幣，平均每天1000筆左右；之後依序為日圓、歐元和澳幣。

官員表示，外匯結算平台是當銀行客戶上門要匯款時，可透過平台直接匯轉，當下幾分鐘就解決了，不用繞道國外轉匯，不但有效率，節省的匯費也很可觀。（編輯：林興盟）1080627