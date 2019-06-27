觀光股生力軍 亞洲藏壽司28日登興櫃

（中央社記者吳家豪台北27日電）日式迴轉壽司連鎖餐飲業者亞洲藏壽司將於28日登錄興櫃觀光事業類股，亞洲藏壽司表示，未來將持續於台灣展店，確保既存店穩定發展，並提升市場占有率。

亞洲藏壽司成立於2014年1月21日，為日本Kura Sushi, Inc.在台灣成立的子公司，董事長兼總經理為西川健太郎，主要經營日式迴轉壽司餐飲服務，也提供天婦羅、茶碗蒸、拉麵、烏龍麵及甜點等副餐，目前在台灣有18間分店。截至今年5月底止，實收資本額新台幣3.79億元。

亞洲藏壽司2018年合併營收14.36億元，年增70.12%；稅後純益1.07億元，年增83.51%；每股盈餘（EPS）3.4元，遠優於2017年每股盈餘1.85元，營運表現亮眼。

亞洲藏壽司發布新聞稿表示，自2014年開始在台灣展店以來，堅持以食物的原貌、不使用合成食材、每盤均一價的平價定位來提供；食品的鮮度則採用日本母公司研發的獨家專利保鮮蓋，能有效杜絕空氣中的飛沫，並透過IC晶片控管，更能確切掌握每盤壽司的鮮度，只要超過時間系統即自動通知。

展望未來，亞洲藏壽司表示，將持續於台灣展店，積極進行在地食材使用的研究並致力於人才培育，繼續提高產品品質及服務標準，確保既存店穩定發展，並活用網路社群軟體機能，擴展目標族群，提升市場占有率。（編輯：黃國倫）1080627