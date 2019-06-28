樺漢再推5年計畫 3箭齊發拚獲利成長

（中央社記者吳家豪台北28日電）工業電腦廠樺漢今天舉行股東常會，通過2018年財報及每股配發現金股利新台幣7元；董事長朱復銓說，樺漢將從2020年起推動第2個5年計畫，透過3大事業追求利潤成長。

樺漢2018年營收新台幣689億元，年增98%；稅後純益11億元，年增2%；每股盈餘（EPS）14.45元。

朱復銓說，樺漢從2011年到2013年進行資源整合，2014年上市後到2019年深耕產品技術，把工業電腦運算的層次拓展到更高階、更廣泛的應用與產品。

過去5年樺漢注重營收的成長，朱復銓表示，接下來要推動第2個5年計畫，透過工業電腦品牌事業、系統整合應用事業、產品創新領域事業，注重利潤的成長，未來5年要發展專業整合製造與物聯網系統解決方案。

朱復銓強調，從2020年到2024年，樺漢將聚焦智慧平台聯網服務，而2018年投資的帆宣系統科技是樺漢未來規劃最重要的環節，發展領域包含智能整合、智能城市、智能醫療、智能交通等。

他也透露，樺漢子公司樺緯經過約一年半的努力，在今年第1季取得蘋果公司（Apple）HomeKit認證，預計今年下半年開始量產出貨智慧家庭相關產品，將鋪貨到美國。

談到美中貿易戰的影響，朱復銓仍保持樂觀，並強調他的心情是「前所未有的興奮」，不僅看到商機，也看到客戶持續接洽樺漢，規劃下一個世代的產品。他相信從2020年開始，樺漢會有非常好的發展。

針對樺漢旗下瑞祺電27日公告擬以現金新台幣4.05億元取得澔楷科技40%的普通股股權，朱復銓說，主要是美國客戶有需求，瑞祺電看準台灣少數公司有相關技術，因此為了中長期發展而投資，預計2020年會產生明顯效益。

樺漢在營業報告書表示，去年投資入股帆宣系統科技，強化樺漢對於智能工廠自動化的系統整合能力，以提供高科技產業及製造業廠務及製程系統的完整解決方案。此外，2017年透過策略性入股德國工業電腦廠S&T Kontron，取得工業4.0、邊緣運算及關鍵軟件技術，並完成品牌和行銷通路布局。

展望未來，樺漢表示，將持續拓展智能商業、通訊網安、彩票博弈、智能製造及健康照護5大領域，掌握製造物聯網、醫療物聯網、消防物聯網、零售物聯網等產業趨勢，並整合樺漢與各子公司的關鍵技術。（編輯：楊凱翔）1080628