誠美材：應收帳款入帳 可望順利取得新貸款

（中央社記者潘智義台北28日電）偏光板廠誠美材料在4月股東臨時會改選董事，經營權之爭落幕，誠美材今天表示，經營權穩定，應收帳款也順利入帳，銀行新的貸款也可望順利取得，新資金挹注後便可取消債務協商。

誠美材料前副董事長葉美麗在1月中臨時董事會無預警撤換何昭陽董事長職務，但何昭陽向法提起改選董事長無效訴訟，並在1月底取得法院執行命令，要求葉美麗在董事長確認官司進行期間，不得行使董事長職權。

為徹底解決經營權之爭，誠美材料4月26日召開股東臨時會，當天改選7席董事，由何昭陽領軍的公司派大勝，拿下6席董事，大股東群創光電取得1席董事；葉美麗完全退出董事會。

誠美材料表示，先前往來銀行以爆發經營權之爭為由，暫停撥付原議定的貸款，讓誠美材料營運資金一度短缺，被迫與銀行債務協商，暫停還款；但隨著經營權之爭結束，加上對客戶的應收帳款在5、6月陸續入帳，有了營運資金，銀行新的貸款也可望順利取得，新資金挹注後便可以取消債務協商。

另一方面，誠美材料經營權穩定之後，轉投資的「昆山之奇美材料科技」經營權跟著穩定，主因誠美材料轉投資昆山之奇美材料，已與另一大股東杭州錦江集團約定，誠美材料發生經營權之爭時，由杭州錦江集團行使對昆山之奇美材料公司經營管理，並非經營權落入杭州錦江集團，現在誠美材料經營權穩定，當然也重新行使對昆山之奇美材料的經營權。（編輯：鄭雪文）1080628