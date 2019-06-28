台灣電路板產業拚環保 邁向循環經濟

（中央社記者江明晏台北28日電）台灣電路板協會(TPCA)首度發布「台灣電路板產業循環經濟策略發展藍圖」，TPCA理事長李長明表示，產業未來將邁向循環經濟道路，持續為台灣PCB轉型與永續安全努力。

TPCA（台灣電路板協會）與TPCF（台灣電路板環境公益基金會）今天首度發布「台灣電路板產業循環經濟策略發展藍圖」。

TPCA理事長李長明致詞表示，循環經濟議題近年已成為各國家發展戰略之一，TPCA在2018年委託工業技術研究院盤點PCB產業資源循環概況，將PCB資原循環現況與困境一一點出，從技術面、法規面、商業面等角度，歸納出未來邁向循環經濟道路，持續為台灣PCB產業轉型永續安全產業而努力。

PCB循環經濟策略藍圖以製程中投入的原物料、廢棄物、與生產設備相關循環種類和流向為盤點方向。

依盤點現況顯示，PCB製程共22道，盤點出共48項的廢棄物品項，固廢占52%（25品項）、液廢占46%（22品項）、氣廢占2%（1品項），目前已有39個品項可回收再利用（占整體81%），而產業內循環僅有10個品項（占整體20.8%），顯示仍有多數資源再利用處於外循環，尚有許多困難無法在產業內實現循環經濟的價值。

PCB循環經濟策略藍圖同時從技術面、法規面、商業面等角度點出三大關鍵議題，包括提高廢水及廢化學液資源化比重、固體回收資源化比例雖高，仍有改善精進空間、循環經濟效益極大化，並將循環經濟執行效益區分為循環經濟1.0到循環經濟3.0三個階段各種體現。

TPCA說明，PCB循環經濟3.0的實現，尚需要產官學研的跨域合作、法規的修訂、資源商品的驗證與市場出口。

2014年台灣灣電路板協會(TPCA)發表電路板產業發展白皮書，立定「環保」為產業三大願景之一，致力推動產業提升綠色競爭力。

過去幾年來，TPCA陸續完成印刷電路板業清潔生產評估系統指引、成立電路板環境公益基金會(TPCF)，實現PCB產業致力環境友善的具體行動，盼藉由發布「台灣電路板產業循環經濟策略發展藍圖」，帶動更多產業自主發展循環經濟的策略。（編輯：郭萍英）1080628