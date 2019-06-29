美中貿易戰牽動產線調整 機電台廠備妥方案應變

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美中貿易戰延燒，機電台廠準備方案應變，其中東元去年挪移部分產能，今年越南新廠加入生力軍；士電則透過台灣市場成長彌補中國衰退；上海永大積極深耕中國訂單。

美國總統川普與中國國家主席習近平預計今天近午在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會場邊會晤，美中貿易戰後續發展備受各界矚目。

觀察美中貿易戰，東元電機董事長邱純枝表示，這考驗供應鏈調度能力，東元集團去年已經進行調度，雖然去年獲利有微幅影響，不過今年越南生產線加入，從生產成本角度來看可降低成本，加上新台幣匯率助攻，貿易戰影響在可控制範圍之內。

對於生產線因應貿易戰調整策略，邱純枝指出，東元原本美國訂單在中國大陸產線生產，部分產能已移到台灣和東南亞，中國大陸當地產線挪移作業去年已告一段落。

觀察在中國大陸產線轉移和布局，邱純枝表示，東元在中國大陸產線供應內需和外銷比重各占一半，其中外銷產線比重約60%到70%，已經挪移到東南亞和台灣。目前東元在中國大陸產線以內需市場為主，包括無錫和青島的小馬達產線。

士林電機營運長謝漢章不諱言指出，中國大陸事業群據點受到貿易戰衝擊，業績恐下滑15%到20%。目前士電在中國大陸有11個據點，會透過其他戰略持續深耕中國大陸內需市場。

謝漢章表示，台灣生產據點產能占士電整體產能約6成，在南越有2座工廠，北越今年10月新設工廠將竣工，若貿易戰加劇，士電產能調配將相對輕鬆。

謝漢章說，士電目標希望再擴大台灣產品外銷的成長幅度，加上越南據點成長，彌補中國大陸據點的衰退。

法人指出，越南目前產能占士電整體產能比重不到10%，中國大陸產能占比約3成多。士電在越南主要生產變壓器和機車零配件，其中北越生產機車零配件為主。

汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮表示，長期來看，受貿易戰影響，會有越來越多廠商將產能轉移到台灣的情況，台灣有機會受惠轉單效應。

他以近期特定電動車廠商訂單為例表示，已有部分訂單從其他競爭對手轉給和大出貨，有助明年整體業績增溫。

沈國榮指出，全球廠商在中國大陸尋求分散供應鏈的動作將會趨緩，電動車零配件廠在台灣的發展，很有機會。

電梯大廠永大董事長許作名指出，永大在天津、成都、上海的產能相對過剩，現在上海永大目標是拿回訂單，明年達到損益平衡點。

對於中國大陸市占率目標，許作名表示，目前上海永大市占率約2%，到2023年希望市占率提升到4%。

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