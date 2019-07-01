海關防非洲豬瘟有成 蘇貞昌：不然端午只能吃菜粽

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）行政院長蘇貞昌今天參加稅務節表揚大會，肯定今年5月綜所稅申報不僅減稅有感、申報方式也有感改善，海關防堵非洲豬瘟效果也有成，不然今年端午節大家只能吃菜粽，感謝財政、關務人員努力。

財政部今天舉辦2019年稅務節慶祝暨表揚大會，行政院長蘇貞昌及財政部長蘇建榮親自到場致詞，對優秀稅務、關務人員表達肯定及感謝。

蘇貞昌致詞時表示，沒有人喜歡納稅，但沒有財政就不能支援國家建設，財政也是庶務之母，沒有財源施政規劃都會淪為「芭樂票」，感謝稅務人員一直以來的努力，以及記帳士等民間人員的大力幫忙。

蘇貞昌認為，收稅是國家才有的權力，但好的政府會思考、找方法，讓納稅人甘願納稅，甚至還願意給予誇讚，舉例來說，今年5月綜所稅申報就讓民眾很有感，不僅減稅有感，報稅系統的改善也讓民眾很有感。

另一方面，蘇貞昌說，關務署在邊境把關方面也有相當成績，例如配合對來自非洲豬瘟疫區旅客進行100 %查驗，國內疫情才得以控制不爆發，並增設26台X光機加快查驗速度，通關速度連旅客都讚賞。

蘇貞昌指出，目前包括香港、越南、寮國、北韓等地的非洲豬瘟疫情都已爆發，台灣相對把關的好，不然今年端午節大家可能都沒肉粽可吃，只能吃菜粽；另外對毒品、槍枝等查緝績效也相當亮眼。

蘇貞昌勉勵，時代在變，關務及稅務人員在履行職務時，要持續抱持同理心，找出更好的執行方法。政府收了稅也不會亂花亂用，一定會節省，把錢花在刀口上，進而可推動重大建設，給予年輕人、老人家、育兒婦女等族群需要的補助。（編輯：黃國倫）1080701