川習會帶來喘息期 中經院估3大發展有利台美

（中央社記者潘姿羽台北1日電）G20大阪峰會閉幕，川習會談判結果優於市場預期，中經院副院長王健全表示，川習會如同「喘息會」，帶給全球經濟喘息空間，預期未來會有3大發展，除了美國經濟可望延遲下行時機，台灣也會受益。

G20川習會落幕，美方不再對中國商品加徵新關稅、重啟經貿磋商，美國總統川普並同意解除對中國通訊設備大廠華為（Huawei）實施的部分限制措施。

王健全今天在中經院記者會發表看法，他表示，接下來會有3大發展，一是美國經濟原本預估明年初會開始向下，如今美中貿易戰休兵，且川習會協議談到中國會增加採購美國商品，這些都有助於延緩美國經濟下行的時機，對台灣也是好事。

其次，王健全表示，先前中國愛國情緒瀰漫，甚至有抵制蘋果的聲浪出現，如今美國解除對華為的部分限制措施，不只華為可以繼續購買美國零組件，也有助於減緩中國對美國品牌的抵制行動，對美國企業是正面訊息。

至於台灣，王健全指出，台積電、日月光、大立光、聯發科等，都是華為的重要代工廠商，據資策會估計，2018年華為對台廠採購額高達121億美元，因此貿易談判解除部分對華為的限制，對台灣廠商也是好消息。

第三，台灣受到美中貿易戰衝擊，出口已連續7個月負成長，王健全表示，政府應該抓緊時機，穩住內需，如今已經有了前瞻基礎建設、歡迎台商回流、暖冬及春遊補助、節能家電補助，若政府能夠進一步祭出抵減措施鼓勵消費，甚至鎖定高所得族群，刺激消費力道，那麼接下來內需應該會更有成長動能。

近期製造業在美中貿易衝擊之下，表現不甚理想，6月季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續2個月呈現緊縮。

王健全表示，除了美中貿易戰帶來不確定性，蘋果光的拉貨效應也不如以往，其實台灣應體認到，東進西進不如上進，建議政府利用台商回流、供應鏈移轉的時機，協助產業加強研發，並強化與美國供應鏈、數位經濟的連結，如此一來，產業轉型將會更順利。（編輯：郭萍英）1080701