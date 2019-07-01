台灣微軟攜手遠傳 3方向推動合作

（中央社記者江明晏台北1日電）台灣微軟與遠傳電信今天共同宣布，正式啟動戰略合作，雙方將透過5G與雲端技術加速轉型進程，將整合資源，以「共建團隊」、「共建平台」、「共建服務」3大方向推動合作進程。

電信業者面臨轉型趨勢，遠傳電信以「大人物」5G及雲端技術提供數位服務和企業方案帶動營收成長，透過在微軟Azure平台基礎上，搭建「智慧零售」、「智慧製造」及「智慧醫療」3大智慧雲服務，力拚成為真正的「新經濟數位服務公司」。

台灣微軟攜手遠傳電信宣布，透過5G與雲端技術加速轉型進程，雙方將整合資源，以「共建團隊」、「共建平台」、「共建服務」3大方向推動合作進程。

台灣微軟總經理孫基康表示，雙方正進行MOU合作備忘錄的簽署，可望協助遠傳電信在5G技術布局下，催生更多元的AI雲端商業應用解決方案，強化其「大人物」的轉型策略。

遠傳總經理井琪表示，遠傳深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、5G與雲端技術作為核心動能，並著手培育相關人才、強化夥伴生態圈，以期在數位轉型浪潮中搶占先機，打造遠傳新經濟。

在人才方面，井琪表示，未來遠傳數位人才的比例希望提升到30%。

井琪指出，遠傳與微軟一直是數位轉型最佳戰友，尤其在AI、雲端服務與人才培育更積極合作交流。這次和微軟更進一步結盟戰略合作夥伴，共享技術、工具、專業人才等資源，透過運用微軟領先全球的AI技術、雲平台開發實力，結合遠傳新經濟布局與遠東集團產業經驗，共同探索5G時代各產業的創新應用場景，帶動台灣產業創新升級。（編輯：楊玫寧）1080701